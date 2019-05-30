МО Арцаха опровергает информацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана

Министерство обороны Республики Арцах опровергает распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию о том, что якобы на участке Акна от выстрела с армянской стороны был убит азербайджанский военнослужащий, Агил Акиф оглу Омаров.

Как передает «Арменпресс», Министерство обороны Республики Арцах распространило сообщение:

“Распространенная 30 мая пресс-службой Министерства обороны Азербайджана информация о том, что якобы на участке Акна от выстрела с армянской стороны был убит азербайджанский военнослужащий Агил Акиф оглу Омаров, не соответствует действительности.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что передовые силы Армии обороны по всему периметру линии соприкосновения продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и, в то же время, призывают азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективных шагов по искусственному обострению ситуации провокационными дезинформациями”, - говорится в сообщении.