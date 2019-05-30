Для избрания и. о. ректора ЕГУ были выдвинуты кандидатуры Гегама Геворкяна и Ваге Ованнисяна

На заседании Совета попечителей Ереванского государственного университета, на должность временно исполняющего обязанности ректора были выдвинуты кандидатуры Гегама Геворкяна и Ваге Ованнисяна.

Как передает «Арменпресс», на заседании 30 мая кандидатуры были выдвинуты членами Совета попечителей.

В начале заседания не был принят вопрос проведения выборов и. о. ректора в закрытом и секретном порядке, вместо этого члены Совета попечителей решили, что и. о. ректора должен соответствовать критериям, предусмотренным для ректора.

Гегам Геворкян - академик, профессор Национальной академии наук РА, бывший проректор Ереванского государственного университета.

Ваге Ованнисян - доктор юридических наук, профессор. Заведующий кафедрой гражданского судопроизводства ЕГУ.

23 мая Арам Симонян подал в отставку с должности ректора ЕГУ.