Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, государственные закупщики Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером этого сырья, не получают новых заказов на покупку его из США и не ожидают, что это случится в скором времени из-за отсутствия согласованной позиции по торговым переговорам. Отмечается, что китайские власти в то же время не намерены отменять уже размещенные заказы на американские соевые бобы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно сведениям агентства, которые оно приводит со ссылкой на правительственные данные, с декабря прошлого года КНР приобрела у США около 13 млн тонн этого сырья. В феврале министр сельского хозяйства США Сонни Пердью заявлял, что Китай вскоре купит еще до 10 млн тонн соевых бобов. Теперь, однако, размещение новых заказов приостановлено. По данным Минсельхоза США, Китай примет еще примерно 7 млн тонн, заказы на которые были размещены ранее.