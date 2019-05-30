Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.

Перед голосованием Гройсман заявил, что примет любое решение Рады. "Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это - позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность", - сказал он.

Сразу после голосования Гройсман заявил, что готов продолжить работу, отметив, что в стране сейчас сложное положение. "Например, в этом году нам предстоит выплатить 417 млрд гривен ($15,6 млрд) в счет обслуживания госдолга, а это треть бюджета Украины", - подчеркнул премьер. Он пообещал продолжить начатые реформы и что "эти перемены будут проходить быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать".

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О решении уйти в отставку украинский премьер объявил 20 мая после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в обращении к украинскому народу заявил, что правительство должно сложить полномочия. В соответствии с Конституцией Украины правительство автоматически подает в отставку после избрания нового состава Рады, а не после избрания нового президента. Таким образом, у Зеленского нет законодательных возможностей заставить кабмин уйти в отставку до предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Гройсман возглавил правительство 14 апреля 2016 года, став в 38 лет самым молодым премьер-министром в истории независимой Украины.