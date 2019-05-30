Веттинг должен быть применен и к прежним, и к нынешним министрам: Араик Арутюнян

Министр образования и науки Армении, Араик Арутюнян считает, что кроме судей, веттинг должен быть применен и к прежним, и к нынешним министрам. Как передает «Арменпресс», oб этом он заявил в беседе с журналистами после заседания правительства.

“Еще 2-3 года назад депутат Никол Пашинян говорил, что должно быть проверено имущество каждого лица, приобретенное в период пребывания его на должности. Я не против этого варианта”, - сказал министр.

По его мнению, применение веттинга в отношении судей может действительно отфильтровать, очистить судебно-правовую систему.

“Сейчас вы видите, в прессе публикуются многочисленные материалы, в которых четко видно, что судья X вдруг получает пожертвования на несколько десятков миллионов, может выдавать займы, увеличивается количество его имущества. Нужно понять, откуда это. Просто проблема в том, что существует повсеместное недоверие к системе. Справедливые, честные судьи, своим трудом заработавшие это имущество, не должны иметь проблем”, - отметил Араик Арутюнян.