Карен Григорян на турнире в Вашингтоне разделил 1-2 места

Гроссмейстер Карен Григорян на международном турнире в Вашингтоне разделил 1-2 места.

Как передает «Арменпресс», в Вашингтоне завершился международный турнир “Черри Блосом”, который в этом году проходил в 7-й раз. В турнире принимали участие 62 шахматиста из 10 стран, в том числе 12 гроссмейстеров. На турнире Армению представлял гроссмейстер Карен Григорян, который из 9 возможных набрал 7 очков и вместе с представителем Китая Жоу Чианчао разделил 1-2 места.

На турнире не проводился расчет дополнительных показателей. Григорян также на 15 пунктов улучшил свой индивидуальный рейтинг.