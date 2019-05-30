Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

Карен Григорян на турнире в Вашингтоне разделил 1-2 места


Гроссмейстер Карен Григорян на международном турнире в Вашингтоне разделил 1-2 места.

Как передает «Арменпресс», в Вашингтоне завершился международный турнир “Черри Блосом”, который в этом году проходил в 7-й раз. В турнире принимали участие 62 шахматиста из 10 стран, в том числе 12 гроссмейстеров. На турнире Армению представлял гроссмейстер Карен Григорян, который из 9 возможных набрал 7 очков и вместе с представителем Китая Жоу Чианчао разделил 1-2 места.

На турнире не проводился расчет дополнительных показателей. Григорян также на 15 пунктов улучшил свой индивидуальный рейтинг.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации