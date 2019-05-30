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У берегов Сальвадора объявлена угроза цунами


Угроза цунами объявлена в четверг после землетрясения магнитудой 6,6 у побережья Сальвадора. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в Twitter министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов латиноамериканской страны.

"Землетрясение произошло в 03:03 по местному времени (12:03 мск - прим. ТАСС). Тихоокеанский центр по предупреждению цунами выпустил уведомление об угрозе цунами", - говорится в сообщении.

 

 




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