У берегов Сальвадора объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена в четверг после землетрясения магнитудой 6,6 у побережья Сальвадора. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в Twitter министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов латиноамериканской страны.

"Землетрясение произошло в 03:03 по местному времени (12:03 мск - прим. ТАСС). Тихоокеанский центр по предупреждению цунами выпустил уведомление об угрозе цунами", - говорится в сообщении.