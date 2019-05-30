Единство посредством спорта։ президент Армен Саркисян принял делегацию Всемирного комитета Всеармянских игр

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию Всемирного комитета Всеармянских игр.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал проведение Всеармянских игр и саму идею этого всеармянского мероприятия, отметив, что присущий играм дух единства должен использоваться также для ещё большего упрочения связей Армения-Арцах-Диаспора.

Председатель Всемирного комитета Всеармянских игр Ишхан Закарян представил Президенту Республики программу игр и подробно проинформировал о намеченных соревнованиях. Открытие очередных Всеармянских игр, которые пройдут под девизом «Единство посредством спорта», впервые состоится в Арцахе. В летних играх в этом году примут участие представители более чем 35 городов Диаспоры. Соревнования пройдут по 17 видам спорта, 7 из которых будут проводиться в Арцахе. Ожидается участие 4000 спортсменов из Армении, Арцаха и разных стран мира.

Президент Республики счёл важным, чтобы Всеармянские игры, помимо спортивной составляющей, также служили стимулом для общеармянской интеграции. Подчеркнув особое значение того, что этот спортивный смотр будет проводиться в Арцахе, Армен Саркисян сказал, что это также чудесная возможность для многих тысяч наших соотечественников посетить Арцах и полюбить Арцах. По словам Президента, патриотизм нужно выражать не только посредством защиты границ, что очень существенно и необходимо, но и посредством знакомства и углубления знаний о родине: об Арцахе, Лори, Шираке, Сюнике, Тавуше - обо всей Армении.

«Я вижу в вашем движении большую силу, посредством которой можно сделать нашу родину более известной и узнаваемой», - отметил Президент Саркисян, обращаясь к участникам встречи.

Президент сказал, что Всеармянские игры являются хорошим примером того, что мы в будущем можем также проводить большие соревнования международного уровня. Он выразил готовность содействовать проведению игр и поощрил представителей Всемирного комитета Всеармянских игр продолжать своё преданное служение этому делу.