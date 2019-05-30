"Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDb

Мини-сериал "Чернобыль", созданный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории. В рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей", опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Картина, которая рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, получила оценку 9,6 балла из 10. Главные роли в сериале исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Премьера мини-сериала "Чернобыль" на канале HBO состоялась 7 мая. На данный момент вышли четыре эпизода из пяти.

В топ-5 рейтинга также вошли "Планета Земля 2" (9,5), "Братья по оружию" (9,4), "Планета Земля" (9,4), "Во все тяжкие" (9,4). Сериал "Игра престолов" с рейтингом 9,4 балла оказался на шестом месте.

Internet Movie Database - один из крупнейших интернет-порталов, посвященных кинематографу. Для составления рейтинга пользователи оценивали сериалы, состоящие как минимум из пяти эпизодов.