На приобретение вакцин для призывников и допризывников было выделено 462 млн 772 тысяч драмов

Правительство Армении внесло изменения в одно из своих решений, которое касается обеспечения качественных и безопасных услуг по вакцинации.

Как сообщает «Арменпресс», в обосновании решения отмечается, что принятие проекта обусловлено непрерывной поставкой вакцин в Армении, экономией бюджетных средств, а также обеспечением качественных и безопасных вакцин.

“Основываясь на подпункте 2 пункта 2 постановления правительства РА № 489 от 12 апреля 2018 года, предусматривается что ГНКО “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний” Министерства здравоохранения РА приобретет вакцины и вспомогательные средства для призывников и допризывников, предусмотренные Национальным календарем вакцин на 2019 год, в Детском фонде ООН. С этой целью намечается выделить ей 462 млн 772.2 тысяч драмов ГНКО “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний” Министерства здравоохранения РА для осуществления закупки из детского фонда ООН, в том числе 9 млн 076.6 тысяч драмов для таможенной пошлины на приобретаемые вакцины и вспомогательные средства для вакцин.

В результате подведения итогов процедуры было зафиксировано, что либо остальные участники представили заявки не полностью, либо представленные ценовые предложения были высоки по сравнению с ценовыми предложениями, представленными Детским фондом.

С принятием этого решения ожидается безопасное и эффективное осуществление профилактических прививок среди населения Армении, в результате чего будет обеспечена профилактика управляемых инфекционных заболеваний в Армении и создание стабильной эпидемиологической ситуации”, - говорится в обосновании.