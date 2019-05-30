КГД Армении выявил крупный случай ввоза наркотиков: арестованы двое граждан Ирана

Сотрудники Мегринского отделения Сюникского регионального отдела Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов при участии сотрудников Мегринского отделения Управления Южной таможни подвергли таможенному контролю багаж прибывших из Ирана в Армению граждане Э.Ф. и Ф.Ф.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в результате контроля в таможенном пункте Мегри, во внутренней части чемодана, принадлежащего Э. Ф. была обнаружена твердая серая масса, похожая на наркотик метамфетамин, общей массой - 3 кг. Контрабандисты скрывали его в нижней части чемодана, в заранее подготовленном тайнике.

По факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 267.1 Уголовного кодекса РА. Граждане Ирана арестованы.

Уведомление: обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.