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Директором театра “Амазгаин” избран Арман Навасардян


Директором театра “Амазгаин” избран актер театра и временно исполняющий обязанности директора театра, Арман Навасардян. Выборы состоялись 30 мая в Министерстве культуры РА.

“Я ответил на пятьдесят вопросов, заданных мне. Все присутствующие проголосовали за меня”, - сказал Навасардян в беседе с корреспондентом «Арменпресс».

Кроме Навасардяна, заявку на участие в конкурсе представлял и актер того же театра, Степан Гамбарян, однако он сообщил, что из-за возникших проблем, он не сможет участвовать в конкурсе.




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