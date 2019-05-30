Директором театра “Амазгаин” избран Арман Навасардян

Директором театра “Амазгаин” избран актер театра и временно исполняющий обязанности директора театра, Арман Навасардян. Выборы состоялись 30 мая в Министерстве культуры РА.

“Я ответил на пятьдесят вопросов, заданных мне. Все присутствующие проголосовали за меня”, - сказал Навасардян в беседе с корреспондентом «Арменпресс».

Кроме Навасардяна, заявку на участие в конкурсе представлял и актер того же театра, Степан Гамбарян, однако он сообщил, что из-за возникших проблем, он не сможет участвовать в конкурсе.