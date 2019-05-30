Директором театра “Амазгаин” избран Арман Навасардян
Директором театра “Амазгаин” избран актер театра и временно исполняющий обязанности директора театра, Арман Навасардян. Выборы состоялись 30 мая в Министерстве культуры РА.
“Я ответил на пятьдесят вопросов, заданных мне. Все присутствующие проголосовали за меня”, - сказал Навасардян в беседе с корреспондентом «Арменпресс».
Кроме Навасардяна, заявку на участие в конкурсе представлял и актер того же театра, Степан Гамбарян, однако он сообщил, что из-за возникших проблем, он не сможет участвовать в конкурсе.
- 14:17 У берегов Сальвадора объявлена угроза цунами
- 14:02 Reuters: премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту
- 13:56 "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории по версии IMDb
- 13:28 КГД Армении выявил крупный случай ввоза наркотиков: арестованы двое граждан Ирана
- 13:27 Директором театра “Амазгаин” избран Арман Навасардян
- 13:25 Возросли объемы экспорта из Армении фольги, шоколада и вина
- 13:19 Представители Армении примут участие во Всемирной универсиаде
- 13:15 Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами
- 13:00 Моди назвал ключевой приоритет нового правительства Индии
- 12:55 Строители перекрыли отрезок Аштарак - Уджан автодороги “Север–Юг”
- 12:42 Последнее заседание правительства в составе 17 министерств: Никол Пашинян уверен, что в результате изменений качество работы повысится
- 12:38 Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО
- 12:34 Никол Пашинян призвал членов правительства сотрудничать со СМИ и представлять общественности проделанную работу
- 12:29 В США выходили самого маленького в мире ребенка
- 12:27 В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей
- 12:22 Никол Пашинян уверен, что если будут реализованы намеченные программы, то “у нас будут очень хорошие экономические показатели”
- 12:20 Власти Алеппо намерены до конца лета восстановить крупнейший местный рынок
- 12:05 Произведения искусства из коллекции Шарля Азнавура продадут на аукционе в Париже
- 11:57 Зарплаты военнослужащих повысятся с 1 июня: правительство обеспечило все процедуры
- 11:49 Экономическое развитие происходит с позитивной и оптимистической динамикой: Никол Пашинян представил данные
- 11:39 Власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на встрече в Осло
- 11:33 В Службе принудительного исполнения Армении состоялся конкурс на замещение вакантных должностей
- 11:26 Правительство Армении предлагает сократить срок программы “Честь имею” до 2 лет
- 11:14 Сбор средств для воспитанников детского дома на Северном проспекте – мошенничество: министерство призывает к бдительности
- 11:09 Госдеп: США хотят заставить Иран вести переговоры о новом всеобъемлющем соглашении
- 11:07 Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии
- 10:56 Армен Саркисян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Латвийской Республики
- 10:47 Пакет изменений в Налоговом кодексе не включен в повестку дня из-за его насыщенности
- 10:39 МИД Уругвая выступил с заявлением в связи с 27-ой годовщиной установления дипломатических отношений с Арменией
- 10:36 Назарбаев получил второй титул за два дня
- 10:29 Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с Днем Первой Республики
- 10:26 Полиция предпринимает оперативно-розыскные мероприятия в связи с инцидентом со сторонниками Самвела Бабаяна
- 10:14 Парламент Луизианы одобрил запрет абортов
- 10:05 Пять человек погибли при крушении военного вертолета Ми-8 на Украине
- 10:00 Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание
13:44, 23.05.2019
Просмотрели 1570 раз Телевизоры армянского бренда “Адамян” уже готовы быть представленными перед потребителями
21:20, 24.05.2019
Просмотрели 1372 раз Подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству между ЗАО “Зинар” МО Армении и АО “Военторг” МО РФ
17:15, 24.05.2019
Просмотрели 1199 раз Военно-промышленный комплекс и производственные предприятия должны быть переведены в структуру министерства индустрии высоких технологий: премьер-министр
15:31, 25.05.2019
Просмотрели 1070 раз «Генрих знает, что говорит» — Моника Мхитарян
14:59, 25.05.2019
Просмотрели 922 раз «Арсенал» будет не против, если Мхитарян покинет клуб — TheSun