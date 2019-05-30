Возросли объемы экспорта из Армении фольги, шоколада и вина

На сегодняшнем заседании правительства министр экономического развития и инвестиций Армении, Тигран Хачатрян представил основные экономические показатели и отметил, что по данным Комитета государственных доходов, в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года объем экспорта вырос на 14,7%.

“Объемы экспорта фольги компании “Арменал” в апреле по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 44%. Объем экспорта табачной продукции в апреле по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 60%. Экспорт ювелирных изделий за первые четыре месяца составил 14 миллионов долларов США. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост экспорта составил 68%”, - сказал Хачатрян.

Как сообщает «Арменпресс», по словам министра, экспорт шоколадной продукции за четыре месяца составил $5 млн. Объем экспорта вырос на 34%.

Рост объемов экспорта вина за первые 4 месяца текущего года по сравнению с 4 месяцами прошлого года составил 11%.

В первом квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост услуг, связанных с проживанием и общественным питанием, составил 23,5%. Финансовые и страховые услуги выросли на 20%. Рост импорта товаров капитального характера в апреле составил 12,7%.