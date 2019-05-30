Представители Армении примут участие во Всемирной универсиаде
Правительство предоставит 16 млн драмов на студенческие спортивные мероприятия программы “Массовый спорт”, чтобы обеспечить участие Армении во Всемирной универсиаде. Как передает «Арменпресс», министр образования и науки, Араик Арутюнян отметил, что Всемирная универсиада является самым важным спортивным мероприятием года, в котором участвуют более 15000 делегатов из 180 стран, и уступает по масштабности только Олимпийским играм.
Университетские спортивные делегации РА на универсиадах представлялись лучшими студентами-спортсменами РА и тренерами сборных команд, которые всегда высоко держали спортивную честь РА, занимая место в общем зачете медалей игр среди 30 лучших стран.
Другим постановлением правительства, 7 млн 766 тыс. драмов были предоставлены образовательно-культурному фонду “Академия Национальной песни и танца” для включения в программы общеобразовательных учебных заведений предмета “Национальные песни и танцы ". Миссия которого - обучение и популяризация национальных песен и танцев, внедрение их в живую культуру армянского народа, и повышение национального самосознания. Именно Фонд осуществляет в общеобразовательных учебных заведениях процесс внедрения предмета “Национальные песни и танцы”.