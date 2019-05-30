Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить возможность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) напрямую сотрудничать с международными партнерами при расследования коррупционных преступлений. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины [Петра Порошенко] и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в сообщении.

Президент поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН о законодательных полномочиях бюро осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, проинформировали в администрации, отметив, что такие полномочия для НАБУ утверждены законодательно.