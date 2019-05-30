Моди назвал ключевой приоритет нового правительства Индии

Ключевым приоритетом нового правительства Индии станет сохранение единства и территориальной целостности республики, а также защита интересов национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Индия гордится всеми мужчинами и женщинами, которые отдали свои жизни во имя исполнения долга... Наше правительство сделает все возможное, чтобы сохранить единство и территориальную целостность Индии. Национальная безопасность является нашим приоритетом", - сказал Моди во время посещения Национального военного мемориала в Нью-Дели.