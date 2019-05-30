Строители перекрыли отрезок Аштарак - Уджан автодороги “Север–Юг”

Строители, проводящие работы на межгосударственной дороге “Север-Юг”, перекрыли участок Аштарак – Уджан. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал секретарь парламентской фракции “Просвещенная Армения”, Геворг Горгисян.

“Дорога закрыта строителями, которые работали в качестве субподрядчика на дороге Север - Юг, и с августа, с сентября не получали зарплату. С декабря работы на этом участке приостановлены, и правительство с тех пор утверждает, что пока ведет переговоры с осуществляющей работы испанской компанией “Корсан-Корвиам Констракшен”, которая должна попытаться найти какое-нибудь решение”, - сказал Горгисян.

что их ожидает.

Депутат отметил, что участники акции протеста требуют встречи с одним из членов правительства, чтобы получить ответы на свои вопросы и понять,