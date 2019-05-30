Последнее заседание правительства в составе 17 министерств: Никол Пашинян уверен, что в результате изменений качество работы повысится

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян напомнил, что уже вступает в силу новый Закон “О структуре правительства”. “Это, по сути, наше последнее заседание в составе 17 министерств, хочу поблагодарить всех коллег за проделанную за это время работу. Тем, кто продолжит свою работу, желаю успехов, тех, кто не продолжит, хочу поблагодарить за проделанную работу”, - по сообщению «Арменпресс», сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что хочет с уверенностью сказать, что те структурные изменения, которые были сделаны, очень долго обсуждались, были проанализированы и правительство уверено, что это правильное решение.

“И я уверен, что в результате правильного решения у нас будут положительные результаты, в том плане, что будет повышено качество работы правительства, которой, давайте признаемся, мы и сами не довольны, повысится уровень мобильности правительства и, в конце концов, это должно стать стимулом для реализации того экономического видения, которое намечено в предвыборной программе правительства и блока “Мой шаг””, - сказал Никол Пашинян.

Правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высокотехнологичной промышленности

Вместо Министерства диаспоры будет должность Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой, и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.