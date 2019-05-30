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Никол Пашинян призвал членов правительства сотрудничать со СМИ и представлять общественности проделанную работу


На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян призвал членов правительства сотрудничать со СМИ.

“Не нужно бездействовать, и в сотрудничестве со СМИ, представлять общественности перемены, поскольку под шумиху и крики известных вам кругов, мы приняли множество решений и еще примем много других”, - сказал, по сообщению «Арменпресс», премьер-министр.

Он подчеркнул, что поставлена задача, чтобы проделанная работа освещалась бы конкретно и полномасштабно.

“Абсолютно нет необходимости в излишней скромности, не ставится задача похвастаться, общество должно быть в курсе. Очень важно, поскольку часто появляются какие-то коррупционные проявления, и одной из причин является то, что граждане иногда не знают, что, например, этот препарат государство предоставило им бесплатно”, - отметил премьер-министр РА.




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