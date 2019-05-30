В США выходили самого маленького в мире ребенка

Врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего выходили преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила менее 250 граммов и была размером с большое яблоко, говорится в пресс-релизе американской больницы.

Ребенок родился на 23-й неделе беременности, то есть на три месяца раньше срока. При этом девочка весила вдвое меньше, чем другие шестимесячные дети. Это самый маленький ребенок, которого удалось выходить на данный момент, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сайби, которая при рождении весила всего 245 граммов, может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в пресс-релизе. Сайби — псевдоним, настоящее имя девочки и ее родителей больница не называет по просьбе семьи.

Девочка родилась в декабре 2018 года. Преждевременные роды были вызваны серьезными осложнениями при беременности. "Врачи сочли, что преждевременные роды необходимы, после того как они убедились, что ребенок не набирает вес, а жизнь ее матери находится в непосредственной опасности", - уточняет больница.

Многочисленная команда врачей и медработников выхаживала девочку на протяжении пяти месяцев.

Сейчас ребенок здоров, уточняет больница.