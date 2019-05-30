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В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей


Власти Китая эвакуировали около 48 тысяч человек из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По информации местных экстренных служб, дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах девяти городов.

Сообщается, что в общей сложности в зоне бедствия оказались более 354 тысяч человек, около 48 тысяч были эвакуированы в более безопасные районы.

В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожилa более 2,7 тысячи гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более 600 домам.

 

 




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