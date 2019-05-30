Власти Алеппо намерены до конца лета восстановить крупнейший местный рынок

Власти сирийского города Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший местный продовольственный рынок, разрушенный боевиками, сообщил журналистам сообщил инженер Мустафа аль-Али.

В ходе боевых действий рынок был занят террористами. Они организовали на его территории укрепрайон и тюрьму для пленников. Перед уходом боевики попытались разрушить здания рынка, они были сильно повреждены. Новый рынок строится на территории разрушенных домов, не подлежащих восстановлению, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Дальше все эти дома - все будут сносить, будут новые районы, шикарные районы, но на это нужно время. Этот проект - за три месяца всё это (будет) сделано. Здесь работает около 15 единиц техники: экскаваторы, машины. Около 120 человек работает здесь", - сказал инженер.

В настоящее время торговцы из-за отсутствия большого рынка заняли с позволения властей одну из местных улиц. "Все овощи выращены близ Алеппо, потому цена не высокая", - сказал один из продавцов.

Здесь можно купить любые продукты - фасоль, баклажаны, помидоры, картофель, фрукты.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.