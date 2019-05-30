Произведения искусства из коллекции Шарля Азнавура продадут на аукционе в Париже

Произведения искусства, принадлежавшие французскому шансонье Шарлю Азнавуру, продадут на аукционе в Париже. Как сообщила газета Le Figaro, торги, организованные домом Christie's, состоятся 4 июня.

На аукцион будут выставлены две бронзовые скульптуры. Первая - работа французского художника Жермена Ришье (1902-1959), созданная в 1953 году и изображающая матадора и череп быка. Эта скульптура является частью серии из 11 работ Ришье, посвященных теме корриды. Другие его произведения хранятся, в частности, в Фонде Гуггенхейма в Нью-Йорке и Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. Эксперты оценивают стоимость скульптуры в €2,5 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще одна работа из коллекции Азнавура - скульптура Сезара Бальдаччини "Доска Тескони", созданная в 1958 году. Предварительная стоимость лота составляет от €60 тыс. до €80 тыс.

Ранее на аукционе во Франции был продан автомобиль, купленный шансонье в 1966 году. Торги состоялись в выставочном дворце Гран-пале 7 февраля.