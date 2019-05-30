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Зарплаты военнослужащих повысятся с 1 июня: правительство обеспечило все процедуры


В Армении с 1 июня повысятся зарплаты военнослужащих, правительство обеспечило все процедуры. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр, Никол Пашинян.

“Решения приняты, и военнослужащие 1 июля получат зарплату, повышенную с 1 июня. Правительство сделало то, что должно было сделать. Система внедрена, недоразумений, сбоев не будет”, - сказал, по сообщению «Арменпресс», премьер-министр.

Правительство повышает зарплаты военнослужащих на 10%, однако в результате надбавок их зарплаты повысятся в среднем на 18%.




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