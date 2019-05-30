Власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на встрече в Осло

Власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на очередной встрече в Осло. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил центр коммуникаций спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

"Встреча завершилась без договоренностей. Мы благодарны правительству Норвегии за их волю в содействии разрешению того хаоса, в котором находится страна. Мы готовы продолжать (работать) вместе с ними", - добавили в центре.

Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".