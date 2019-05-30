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В Службе принудительного исполнения Армении состоялся конкурс на замещение вакантных должностей


В Службе принудительного исполнения 29 мая был проведен конкурс на замещение вакантных должностей принудительных исполнителей в отделах Еревана и областей, который включал письменный и устный экзамен.

Как сообщили «Арменпресс» в службе принудительного исполнения РА, заявки на участие в конкурсе представили 11 участников.

Участники, преодолевшие этап собеседования, приказами главного принудительного исполнителя РА будут назначены на должности принудительных исполнителей различных отделов.




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