В Службе принудительного исполнения Армении состоялся конкурс на замещение вакантных должностей

В Службе принудительного исполнения 29 мая был проведен конкурс на замещение вакантных должностей принудительных исполнителей в отделах Еревана и областей, который включал письменный и устный экзамен.

Как сообщили «Арменпресс» в службе принудительного исполнения РА, заявки на участие в конкурсе представили 11 участников.

Участники, преодолевшие этап собеседования, приказами главного принудительного исполнителя РА будут назначены на должности принудительных исполнителей различных отделов.