Правительство Армении предлагает сократить срок программы “Честь имею” до 2 лет

Правительство Республики Армения предлагает возраст поступающих на контрактную военную службу от 36 довести до 40 лет, в случае редких специальностей – до 45 лет. Предлагается также сократить минимальный срок программы “Честь имею” с 3-х лет до 2-х лет.

Как сообщает «Арменпресс», проект “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О военной службе и статусе военнослужащего”” представил замминистра обороны РА Габриел Балаян.

“По нескольким статьям проекта уточняются сроки прохождения контрактной военной службы. Восстанавливается ранее действующий возраст поступления на контрактную военную службу - вместо 36 лет - 40. В ходе обсуждения в комиссии было внесено дополнение, было предложено по редким специальностям установить возраст - 45 лет. Предусматривается также возможность отклонения уполномоченным правительством государственным органом заявления гражданина об освобождении от обязательной военной службы в случаях, указанных в порядке, установленном правительством. Этим проектом также предлагается, чтобы минимальный 3-летний срок действующей сегодня программы ”Честь имею” сократился до 2 лет” - отметил Балаян.

Проектом предлагается также всем гражданам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях, которые являются военнообязанными, предоставить отсрочку до окончания учебы. Проект предусматривает, что при желании братьев, призванных на службу, служить в одной и той же воинской части, в жеребьевке будет принимать участие только один из братьев. А призывник, имеющий брата, находящегося на службе, может быть назначен на место службы брата, если удовлетворяет условиям назначения на службу в данной воинской части. Согласно 10-й статье проекта, срок договора с гражданами, закрепленными в штатах военного времени, устанавливается 1 год вместо действующих 3 месяцев, речь идет об активном резерве.

Возможность вовлечения офицеров в программу доступного и долгосрочного ипотечного кредитования предоставляется также военнослужащим старшего унтер-офицерского состава. Проектом уточняется также процедура предоставления статуса участника боевых действий.

“Согласно 14-й статье проекта, в рамках права военнослужащих на обеспечение жильем отменяется существующее недостаточное урегулирование, поскольку жилищное обеспечение включает не только предоставление безвозмездной квартиры на правах собственности, но и безвозмездное государственное финансовое содействие и формы обеспечения приусадебным участком”,-заключил Балаян.