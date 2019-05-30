Сбор средств для воспитанников детского дома на Северном проспекте – мошенничество: министерство призывает к бдительности

Министерство труда и социальных вопросов РА заявляет, что ни одна ГНКО, подведомственная министерству, как то: детские дома, центры дневного или ночного ухода не осуществляли сбор средств ни в интернете, ни на улицах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел связей с общественностью Министерства труда и социальных вопросов Армении.

“Отвечая на распространяемые в прессе слухи о том, что под предлогом поддержки воспитанников Гаварского детского дома, на днях на Северном проспекте был осуществлен сбор средств, считаем необходимым официально заявить, что инициаторы сбора средств, организуемого от имени какой-либо ГНКО, подведомственной Министерству труда и социальных вопросов, занимаются мошенничеством, спекулируя именем воспитанников детского дома.

По поводу сбора средств на Северном проспекте полиция РА сообщила, что 27 мая, в 22: 00, сотрудники полиции по поводу организации незаконного концерта на Северном проспекте доставили в отдел гражданина, который после сбора средств за концерт, организованный в указанном месте, обманным путем завладел собранной суммой. Ведется расследование.

Призываем граждан быть бдительными и не поддаваться обманам, о подобных инициативах немедленно уведомлять Министерство труда и социальных вопросов РА по горячей линии 114 или Полицию РА по номеру 1-02”, - говорится в заявлении.