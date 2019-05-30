Армен Саркисян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Латвийской Республики

Президент Республики Армения, Армен Саркисян направил поздравительное послание Эгилсу Левитсу в связи с избранием на пост президента Латвийской Республики.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян подчеркнул, что Армения придает важность углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества с дружественной Латвией. “Уверен, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное с Европейским союзом предоставит новые возможности для дальнейшего развития отношений между нашими странами”, - отметил Армен Саркисян.

Президент республики пожелал Эгилсу Левитсу крепкого здоровья и всех благ, а народу Латвии –благоденствия.