Пакет изменений в Налоговом кодексе не включен в повестку дня из-за его насыщенности

Предложенный правительством РА проект изменений в Налоговом кодексе будет обсужден на пленарном заседании НС в первой декаде июня. Как передает «Арменпресс», об этом с трибуны НС сказал председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам, депутат фракции “Мой шаг” Бабкен Тунян.

“Постоянная комиссия по экономическим вопросам одобрила пакет изменений в Налоговом кодексе. И поскольку многие спрашивают, когда он войдет в повестку пленарного заседания, хочу сообщить, что только по той причине, что это четырехдневное заседание довольно насыщенно, а тема изменений Налогового кодекса должна обсуждаться достаточно долго, было решено, чтобы пакет не был включен в повестку этого четырехдневного заседания”, - сказал Тунян.

По его словам, в течение первой декады июня, по всей вероятности, внеочередным заседанием этот вопрос войдет в повестку пленарных заседаний. Тунян призвал хозяйствующих субъектов не беспокоиться, заверил, что законопроект будет принят в установленные сроки.