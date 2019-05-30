МИД Уругвая выступил с заявлением в связи с 27-ой годовщиной установления дипломатических отношений с Арменией

Министерство иностранных дел Восточной Республики Уругвай 27 мая распространило заявление, посвященное 27-й годовщине установления дипломатических отношений между Арменией и Уругваем. Как передает «Арменпресс», в заявлении говорится:

“27 мая братские страны - Уругвай и Армения - официально установили дипломатические отношения. Корни братских связей двух народов уходят в глубь XX века, когда в результате крупной миграционной волны тысячи армянских беженцев нашли пристанище в Уругвае, тем самым существенно способствуя социально-экономическому развитию государства.

Двусторонние отношения 27 лет основаны на взаимном уважении, международном праве, многосторонности, правах человека и на других основополагающих принципах, действующих в правовых государствах.

Уругвай и Армения твердо выступают за сохранение мира во всем мире и за сохранение безопасности, за мирное урегулирование конфликтов с применением принципов неприменения силы или угрозы силой, самоопределения наций и территориальной целостности.

Открытие Генерального консульства Уругвая в Армении является свидетельством блестящих отношений между двумя странами и еще одним шагом на пути последовательного укрепления дружбы и сотрудничества между нашими народами”.