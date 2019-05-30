Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с Днем Первой Республики

Премьер-министр Грузии - Мамука Бахтадзе направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня Первой Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Примечательно, что Грузия и Армения более века назад, почти одновременно заложили основу современных демократических государств, развитие и укрепление наследия которых мы продолжаем с успехом. Я рад, что в прошлом году во время Вашего визита в Тбилиси, мы вместе отпраздновали 100-летие независимости Первой Республики Армения. Хочу выразить благодарность за Ваш вклад в дружбу и тесное сотрудничество между нашими странами.

Надеюсь, что наш искренний диалог и обмен опытом будут способствовать еще большему углублению многовековой дружбы и добрососедства между Грузией и Арменией, и развитию новых динамичных отношений, а также положительно повлияет на укрепление мира в регионе.

Ваше Превосходительство, еще раз заверяю Вас в моем глубоком уважении и желаю успешной деятельности в деле реформ, развития и прогресса страны”,- говорится в послании премьер-министру Пашиняну.