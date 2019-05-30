Полиция предпринимает оперативно-розыскные мероприятия в связи с инцидентом со сторонниками Самвела Бабаяна

В связи с инцидентом, произошедшим со сторонниками Самвела Бабаяна, по поручению начальника Полиции РА, были предприняты необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела по связям со СМИ Полиции Армении, Эдгар Джаноян.

“Офис Самвела Бабаяна опубликовал информацию об инциденте со сторонниками Самвела Бабаяна, произошедшем в ночь на 29 мая на дороге Севан – Мартуни. Сообщаем, что до этого заявления полиция уже располагала оперативными данными, и по поручению начальника полиции были предприняты и на данный момент продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия для выяснения личности всех участников инцидента, места их нахождения, а также для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мероприятия продолжаются. Ведется следствие”, - отметил Эдгар Джаноян.

Согласно сообщению, распространенному офисом Самвела Бабаяна, ночью 29 мая около 03: 00 часов на участке дороги Севан - Мартуни подверглись преследованию сторонники Самвела Бабаяна, товарищи по оружию, которые вместе с Самвелом Бабаяном прошли боевой путь и вместе с ним служили в военных структурах, и сегодня активно участвуют в его встречах. “ Им перекрыли дорогу и стреляли в их направлении. Все камеры и спидометры этого участка дороги зафиксировали погоню “банды”, - говорится в сообщении. Отмечается, что эти люди служат бывшему премьер-министру Республики Арцах, а сейчас - кандидату в президенты Республики Арцах, председателю партии “Свободная Родина”, Араику Арутюняну.

С заявлением в связи с инцидентом выступила партия “Свободная Родина”, осудив факт распространение неуточненного и необоснованного заявления офиса Самвела Бабаяна.

“Партия “Свободная Родина” осуждает распространение любого неуточненного и необоснованного заявления, которым предпринимается попытка порочить добрую репутацию и имя человека. В частности, распространенное Офисом Самвела Бабаяна заявление о том, что председателем партии “Свободная Родина”, Араиком Арутюняном спонсируются “банды”, или же сообщая о предполагаемом преступлении, ищут в нем политический подтекст, не имея ничего общего с действительностью. Такой стиль действий не только не умещается в образ действий и принципы лидера нашей партии, выступающего с призывом солидарности и единства, но и в наше мышление и наши представления о построении правового государства. Если действительно произошло преступление, по бытовым или иным причинам, мы также призываем правоохранительные органы дать адекватную оценку и наказать виновных по всей строгости закона. А Офис Самвела Бабаяна призываем вместо заявлений, подталкивающих к шантажу и беззаконию, выйти в конструктивное поле и искать все выходы только в рамках закона”, -говорится в заявлении.