Парламент Луизианы одобрил запрет абортов

Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект проголосовали 79 депутатов, против были 23. Законопроект предполагает запрет на аборты с момента, когда можно различить сердцебиение плода, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор Джон Эдвардс заявил, что намерен подписать законопроект.

Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.

Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.