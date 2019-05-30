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Парламент Луизианы одобрил запрет абортов


Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект проголосовали 79 депутатов, против были 23. Законопроект предполагает запрет на аборты с момента, когда можно различить сердцебиение плода, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Губернатор Джон Эдвардс заявил, что намерен подписать законопроект.

Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.

Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.

 




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