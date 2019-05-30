Пять человек погибли при крушении военного вертолета Ми-8 на Украине

Пять человек погибли в результате крушении вертолета Ми-8 Сухопутных войск ВС Украины во время тренировочного полета. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Сухопутных войск в Facebook.

"В результате авиационной катастрофы предварительно погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - отмечается в заявлении.

Авария произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет разбился возле села Сестрятин в Ровенской области.

На месте крушения вертолета работают спасательные службы и правоохранительные органы. Также к месту происшествия прибыла комиссия Минобороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины аварии выясняются.