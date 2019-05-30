Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании РА продолжается очередное четырехдневное заседание. Как передает «Арменпресс», на заседании 30 мая парламент обсудит ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Национальное собрание во втором чтении обсудит проекты законов О содействии пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване, О внесении изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об обеспечении безопасности дорожного движения”, О внесении изменений и дополнений в Закон ”Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об идентификации и содействии лицам, подвергшихся траффикингу и эксплуатации”, О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственной пошлине”.

Парламент рассмотрит годовой отчет ”О деятельности защитника прав человека РА, состоянии защиты прав и свобод человека в 2018 году” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека РА как национального механизма предотвращения в 2018 году” и годовое сообщение о деятельности Центрального банка РА (об инфляции).

Национальное собрание проведет также выборы членов Комиссии по регулированию общественных услуг, члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении.