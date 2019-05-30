В службе пробации стартовала программа ресоциализации бенефициаров

29 мая в службе пробации Министерства юстиции РА состоялась первая встреча в рамках программы ресоциализации бенефициаров пробации. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МЮ РА, темой встречи было преодоление конфликтов: обсуждение понятия конфликта, ознакомление с этапами конфликта и обучение способам преодоления, на котором присутствовали около десяти бенефициаров.

Начальник отдела Ереванского городского органа, Ваграм Халатян приветствовал присутствующих и отметил, что цель ряда встреч программы ресоциализации, осуществляемой по указанию начальника службы, - выяснение психологических проблем бенефициаров, волнующих их вопросов, повышение их правосознания, а также ознакомление с законодательством, касающимся сферы пробации, что в свою очередь будет способствовать реинтеграции в общество бенефициаров и предотвращению рецидивов.

“В службе есть уголок психолога, где вы можете получить психологическую поддержку и поделиться волнующими вас вопросами”, - сказал Ваграм Халатян.

Встреча прошла динамично и интерактивно, бенефициарам были представлены виды конфликтов, этапы развития (победитель, победитель-проигравший, проигравший-проигравший) и варианты их решения.

Встречу вели главные специалисты службы - Армине Адамян, Нарине Арутюнян и психолог - Ваан Арутюнян.

Следующая встреча состоится 05.06.2019 г. с 15: 00 до 17: 00, темой которой является агрессивность: ее виды и проявления, навыки управления агрессивностью.