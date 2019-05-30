Европейские индексы - 29-05-19
МОСКВА, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.57% и составил 11837.81 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.70% и составил 5222.12 пункта, британский FTSE снизился на 1.15% и составил 7185.30 пункта, а российский RTSI вырос на 0.38% и составил 1275.92 пункта.
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