В финале Лиги Европы по футболу встречались две команды из Англии - "Челси” и “Арсенал”. “аристократы” опередили “оружейников” со счетом 4 : 1. Как передает «Арменпресс», на стартовых минутах команды действовали очень расчетливо, избегая обострения игры, сохраняя равновесие. В течение 20 минут “Арсенал” больше атаковал на флангах, однако футболисты “Челси” по статистике больше владели мячом. В конце первого тайма атаки “Челси” были удачнее.

В начале второго тайма “аристократы" воспользовались своим первым шансом и открыли счет матча. Оливье Жиру, оказавшийся в нужное время, в нужном месте, стал автором гола. “Челси” сохранил быстрый темп игры и на 60-й минуте удвоил разницу в счете. На этот раз отличился Педро. Всего через 5 минут футболисты “Арсенала” нарушили правила в собственной штрафной площадке и Эден Азар, реализовав пенальти, сделал счет 3: 0. На 69-й минуте Ивоби из “Арсенала” поразил ворота “Челси” – 3 : 1. Но спустя несколько минут “аристократы” вновь поразили ворота соперника - автором дубля стал Азар - 4: 1.

“Челси” спустя 5 лет вновь стал победителем Лиги Европы. “Аристократы” были победителями Лиги Европы в сезоне 2012/13.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян не принял участия в финале, отказавшись играть в Баку. Армянский полузащитник не поехал в Азербайджан из соображений безопасности.