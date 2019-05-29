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Посол Армении встретился с министром юстиции Чехии


Посол Армении в Чехии Ашот Овакимян 27 мая встретился с министром юстиции Чехии Марийе Бенешовой (Marie Benešová).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол поздравил Марийе Бенешову с вступлением в должность министра. Приветствуя новоназначенного посла в Армении, министр высоко оценила политический диалог между Арменией и Чешской Республикой, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также в рамках сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-чешского сотрудничества в сфере юстиции, была подчеркнута важность изучения опыта переходного периода Чешской Республики. Ашот Овакимян проинформировал министра о процессах укрепления демократии в Армении, а также представил информацию о начатых судебно-правовых реформах.




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