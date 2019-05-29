Посол Армении встретился с министром связи и информатизации Беларуси
Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян 27 мая встретился с министром связи и информатизации Беларуси Константином Шульганом.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с коммуникационными и информационно-инновационными технологиями.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросу разработки армяно-белорусских совместных государственных и частных проектов в сфере IT.
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