Последствия азербайджанской политики по насаждению ненависти к армянам не могут быть преодолены в одночасье: комментарий МИД Арцаха в связи с ситуацией с Мхитаряном

Процессы, связанные с проведением в Баку финального матча Лиги Европы, который вынужден был пропустить полузащитник лондонского «Арсенала» и капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян и который не смогли посетить многочисленные армянские болельщики, стали еще одним свидетельством того, что негативные последствия от проводимой десятилетиями государственной политики по насаждению ненависти по отношению к армянам не могут быть преодолены в одночасье. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

“Спортивное событие, которое могло бы способствовать примирению обществ конфликтующих сторон, имело прямо противоположный эффект и продемонстрировало уровень неприятия азербайджанской стороной всего, что связано с армянами.

В этой связи необходимо отметить, что ксенофобия по отношению к армянам стала активно использоваться азербайджанскими властями в контексте азербайджано-карабахского конфликта в качестве инструмента политики по силовому подавлению права народа Арцаха на самоопределение. С годами нетерпимость по отношению к армянам в Азербайджане не только не ослабевала, но и стала проникать во все сферы общественной жизни, в том числе и в систему образования. В отчете Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью отмечается, что в Азербайджане «политические деятели, образовательные учреждения, СМИ продолжают использовать пропаганду ненависти по отношению к армянам; выросло целое поколение азербайджанцев, слушая эту риторику ненависти»[ Отчет Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по Азербайджану, 17 марта 2016 года, CRI(2016)17, с. 9].

Насаждение армянофобии и поощрение преступлений на почве ненависти к армянам были возведены в ранг государственной политики, сформулированной президентом Азербайджана в виде тезиса «Мировое армянство – основной враг Азербайджана».

Наличие в Азербайджане проявлений расизма и ксенофобии по отношению к армянам подтверждается также в документах ряда международных организаций, в частности, Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и Консультативного комитета Совета Европы по Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств.

Одним из вопиющих примеров поощрения азербайджанскими властями преступлений на почве ненависти к армянам является экстрадиция в Азербайджан в августе 2012 года с последующим помилованием, героизацией и всенародным прославлением в качестве примера для подражания Рамиля Сафарова - преступника, зарубившего спящего офицера-армянина, вместе с которым проходил обучение на курсах в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира» в Будапеште, и осужденного венгерским судом на пожизненное заключение.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью однозначно отметила, что подобные действия могут культивировать чувство безнаказанности у лиц, совершающих расистские преступления самого серьезного характера[ CRI(2016)17, п. 38], а Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации расценил данный шаг властей Азербайджана как потворствование расовой ненависти и преступлениям на почве ненависти и отказ в правовой защите жертвам.[ CERD/C/AZE/CO/7-9, п.15]

Проблема ксенофобии в отношении армян в Азербайджане достигла таких масштабов, что любой гражданин Азербайджана, который публично выступает за налаживание каких-либо отношений с армянами, подвергается запугиванию и травле со стороны азербайджанских властей, как это произошло с азербайджанским писателем Акрамом Айлисли. Само участие в совместных гражданских миротворческих инициативах является для азербайджанских властей достаточным основанием для фабрикации уголовных дел. В 2014 году ряд ведущих азербайджанских правозащитников и журналистов, которые участвовали в проектах по установлению доверия и подготовке обществ к миру, были арестованы по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Армении.

Более того, любой носящий армянскую фамилию человек, независимо от гражданства и возраста, при попытке посещения Азербайджана подвергается дискриминации. Данная ситуация даже стала причиной развернутого комментария со стороны МИД Российской Федерации от 6 июля 2017 года. В частности, Департамент информации и печати МИД России был вынужден констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане армянского происхождения действительно дискриминируются по этническому признаку.

Вопреки многочисленным рекомендациям международных организаций азербайджанские власти не предпринимают никаких действий для соблюдения своих международных обязательств в сфере ликвидации всех форм дискриминации.

На фоне продолжающейся деградации ситуации с ксенофобией в Азербайджане общей ответственностью международного сообщества является оказание влияния на азербайджанские власти с целью прекращения пропаганды ненависти и искоренения вызванных ею негативных явлений. Проводимая в течение долгих лет государственная политика привела к тому, что публичное проявление ненависти по отношению к армянам стало восприниматься в азербайджанском обществе в качестве нормы. Для того чтобы обратить вспять эту негативную тенденцию, потребуется реализация при поддержке международного сообщества действенных мер, которые позволят азербайджанскому обществу избавиться от насаждаемых властями человеконенавистнических норм и ориентиров и встать на путь оздоровления”, - говорится в комментарии МИД Арцаха.