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Президент Республики Арцах присутствовал на праздничном мероприятии «Познай свою родину»


Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 мая присутствовал на праздничном мероприятии «Познай свою родину», организованном благотворительным фондом «Арарич» в окрестностях монумента «Мы и наши горы» в Степанакерте. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.




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