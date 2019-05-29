Президент Республики Арцах присутствовал на праздничном мероприятии «Познай свою родину»

Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 мая присутствовал на праздничном мероприятии «Познай свою родину», организованном благотворительным фондом «Арарич» в окрестностях монумента «Мы и наши горы» в Степанакерте. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха.