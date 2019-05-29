Никол Пашинян выразил поддержку Генриху Мхитаряну

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с полузащитником «Арсенала» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном и выразил свою поддержку накануне матча «Арсенал»-«Челси», в котором армянский футболист не сможет участвовать из-за расистской позиции Баку. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Я сказал, что мы восхищаемся и гордимся им. Мы поддерживаем его всем сердцем и душой», - отметил премьер-министр.

Два лондонских клуба - «Арсенал» и «Челси», сегодня будут соревноваться в финале Лиги Европы.