Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян 27 мая встретился с председателем белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александром Забелло.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и ряд вопросов, связанных с совместными усилиями по эффективному использованию существующего потенциала.

В контексте свободного перемещения товаров в зоне ЕАЭС были отмечены возможные шаги по развитию торговли между Арменией и Беларусью, а также возможные совместные инициативы.