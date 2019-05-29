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Посол Армении обсудил с председателем концерна "Белгоспищепром" вопросы развития торгово-экономического сотрудничества


Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян 27 мая встретился с председателем белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александром Забелло.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и ряд вопросов, связанных с совместными усилиями по эффективному использованию существующего потенциала.

В контексте свободного перемещения товаров в зоне ЕАЭС были отмечены возможные шаги по развитию торговли между Арменией и Беларусью, а также возможные совместные инициативы.




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