Национальное Собрание снова не избрало судью Конституционного суда
Национальное Собрание Республики Армения не подтвердило кандидатуру Артура Вагаршяна на должность судьи Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, закрытые выборы состоялись 29 мая.
В голосовании приняли участие 88 из 131 депутата. Пять из 88 бюллетеней были признаны недействительными. 30 проголосовали против, 53 проголосовали “за”.
Президент Армении Армен Саркисян выдвинул кандидатуру Артура Вагаршяна на должность судьи КС.
До этого президент предложил кандидатуру Гора Ованнисяна. Национальное Собрание не избрало Ованнисяна на этот пост закрытым голосованием 16 апреля.
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