Президент Армении направил поздравительное послание Гитанасу Науседе в связи с победой на выборах президента Литвы

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Гитанасу Науседе в связи с победой на выборах президента Литовской Республики.

«Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные армяно-литовские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках сотрудничества с Европейским союзом», - говорится в поздравительном послании.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и всего наилучшего, а также процветания народу Литвы.