Президент Армении направил поздравительное послание Гитанасу Науседе в связи с победой на выборах президента Литвы
18:54, 29 Май, 2019
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Гитанасу Науседе в связи с победой на выборах президента Литовской Республики.
«Я надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные армяно-литовские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках сотрудничества с Европейским союзом», - говорится в поздравительном послании.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и всего наилучшего, а также процветания народу Литвы.