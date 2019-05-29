Франция является особенной для Армении и армянского народа страной: президент принял делегацию департамента Буш-дю-Рона

Президент Армении Армен Саркисян 29 мая принял делегацию во главе с председателем Совета департамента Буш-дю-Рона Мартином Вассалом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поприветствовал гостей, подчеркнув, что Франция - уникальная страна для Армении и армянского народа. Он назвал знаменательным тот факт, что Франция и французы оказали помощь пережившим Геноцид армянам.

Отметив, что сотрудничество армянского и французского народов имеет многовековую историю, президент подчеркнул, что эта теплая дружба поддерживается и сегодня, и одним из свидетельств этого является тесное сотрудничество с департаментом Буш-дю-Рона.

Мартин Вассал сообщил, что с рядом областей Армении ведется успешное сотрудничество в экономической, социальной, медицинской и культурной сферах, и цель визита делегации - познакомиться с работами, реализованными в рамках взятых обязательств.

Президент выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между Арменией и департаментом Буш-дю-Рона, подчеркнув важность кардиологической больницы, открытой в Горисе: «При вашей поддержке будут спасены тысячи жизней, и мы действительно ценим эту инициативу».

Стороны отметили важность развития и углубления сотрудничества между Арменией и департаментом Буш-дю-Рона, в частности в области здравоохранения, а также в научной, исследовательской, образовательной и культурной сферах.

Мартин Вассал высоко оценил роль армянской общины Прованса в развитии этого региона. «Прованс не был бы Провансом без армян», - подчеркнул он.