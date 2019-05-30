Предстоящие на 30 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 30 мая, состоится заседание правительства Армении.

В Ереване будут представлены результаты программы “Месяц моих финансов 2019”. С приветственной речью выступит член Совета ЦБ РА Арменак Дарбинян.

Всемирный банк и Министерство образования и науки РА организуют семинар учебных программ для экспертов образования, учителей и руководителей средних школ, профессорско-преподавательского состава университета и представителей сообщества более широкого образования.

В Ереване состоится открытие Международного фестиваля духовых инструментов им. А. Арутюняна. В этом году фестиваль расширяет свою географию.

В ереванском парке Туманяна члены молодежных союзов Араратской патриаршей епархии, с благословения архиепископа Кчояна, отметят праздник Навасарда. В ходе мероприятия выступят этнографические ансамбли песни и танца. Молодые девушки будут плести венки и представят национальный обряд гадания.

На пресс-конференции выступит бывший главный тренер футбольного клуба “Улис”, Гагик Симонян. Он обратится к проблеме букмекерских контор.

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