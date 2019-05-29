Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии повторного открытия степанакертской детской библиотеки им. Туманяна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 29 мая присутствовал на торжественной церемонии повторного открытия степанакертской детской библиотеки им. Ованеса Туманяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил, что детская библиотека г.Степанакерта всегда играла важную роль в деле патриотического воспитания подрастающего поколения в Арцахе, выразив надежду, что учреждение и впредь будет достойно осуществлять эту миссию.